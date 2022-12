Licytacje komornicze w Przedmościu. Leszkowicach, Pęcławiu i nie tylko. Komornicy licytują domy, mieszkania, lokale, grunty. Ceny, terminy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie przepisu art. 986 (4) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ że w dniu 23-12-2022 r. o godz. 12:00 rozpocznie się przetarg w drodze licytacji elektronicznej, który zakończy się dnia 30-12-2022 r. o godz 12:00 odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, wybudowanym na działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 551/1 położonej w Przemkowie, ul. Nowa 2/4, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00090438/7 [NKW: LE1G/00090438/7] Suma oszacowania wynosi 82 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

