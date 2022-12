Licytacje komornicze w Przedmościu, Grochowicach, Pęcławiu i nie tylko. Komornicy licytują domy, mieszkania, lokale, grunty. Ceny, terminy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 17.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Przemysłowa 50/1, 59-160 Radwanice, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00030330/2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc. Pomieszczenia przynależne - komórka w budynku gospodarczym. Nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 99,7000 M2. Udział 3363/10000 w nieruchomości wspólnej. Usytuowany jest na I kondygnacji nadziemnej tj. parter. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. W przypadku braku odrębnego oświadczenia zwrot rękojmi dokonywany będzie na rachunek bankowy, z którego została wpłacona rękojmia. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24.01.2023 o godzinie: 14:00 . Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

