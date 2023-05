Licytacje komornicze (maj i czerwiec 2023) m.in. w Głogowie, Krzekotówku, Grębocicach. Pod młotek idą domy, mieszkania. Terminy, ceny

Kiedy dochodzi do komorniczych licytacji?

Postępowaniom egzekucyjnym prowadzonym przez komorników podlegają mieszkania będące odrębną nieruchomością, domy oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Do licytacji mieszkania dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy jego właściciel ma długi, a wierzyciel pozwie go do sądu zdobędzie tam tzw. tytuł wykonawczy.