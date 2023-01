Licytacje komornicze Głogowie, Kotli, Rudnej i nie tylko. STYCZEŃ, LUTY 2023. Terminy, ceny

Kiedy dochodzi do licytacji komorniczych?

Postępowaniom egzekucyjnym prowadzonym przez komorników podlegają mieszkania będące odrębną nieruchomością, domy oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Do licytacji mieszkania dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy jego właściciel ma długi, a wierzyciel pozwie go do sądu zdobędzie tam tzw. tytuł wykonawczy.

Najniższa kwota, za którą sprzedaje się taki lokal na I licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Wygrywa ten, kto da najwyższą cenę.

W galerii zdjęć podajemy adresy i ceny wywoławcze domów i mieszkań, które będą licytowane w powiecie głogowskim, polkowickim i górowskim styczniu i lutym 2023.

Zobaczcie w opisach naszej galerii.