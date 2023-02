„Leśna Górka” w Przemkowie - moc atrakcji i feryjna kuźnia talentów

Na ostatni tydzień wypoczynku do Centrum Aktywności „Leśna Górka" w Przemkowie przyjechały dzieci z Wrocławia, Lubina, Głogowa, Polkowic. Są nawet te miejscowe – z Przemkowa i okolicznych wsi.

W sumie w trzech tygodniowych turnusach z atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku skorzystało 150 dzieci z Lubuskiego i Dolnego Śląska. Ale to dopiero początek tego, co się będzie tam działo w tym roku.

- Tu jest super! - mówili nam uczestnicy zajęć w przemkowskiej „Leśnej Górce”. Nic dziwnego, że się podoba, bo organizatorzy przygotowali moc atrakcji.