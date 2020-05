Legion Głogów wrócił do treningów na sali. Od dziś rusza kolejna sekcja

Podczas treningów w Legionie obowiązują wszelkie zasady bezpieczeństwa zalecane przez władze. W ostatnim tygodniu ruszyły: Muay Thai początkujący: (poniedziałek, środa, piątek godzina 17.00), muay yhai zaawansowani i zawodnicy: (poniedziałek i środa 18.30, piątek 18.00) oraz boks (wtorek i czwartek 19.00).

– Pracujemy w dwunastoosobowych grupach plus trener – mówi trener Legionu Maciej Domińczak. – W dalszym ciągu brak jest uczestnictwa za pomocą kart Multisport. Nie wiemy kiedy nastąpi ich aktywacja.

We wtorek, 26 maja rusza kolejna grupa prowadzona przez trenerkę Patrycję Kamińską. Grupa Muay Thai dla dzieci we wtorki i czwartki na godzinę 17.00, grupa fitness z elementami Kick-Boxingu dla kobiet we wtorki na godzinę 18.00!

Na powrót do sal zawodnicy Legionu czekali od tygodni. Ekipa trenowała indywidualnie, jednak nie dawało to takich efektów. Nie wiadomo jednak kiedy wrócą zawody i kiedy zobaczymy na nich kadrę Legionu.