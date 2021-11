Legion Głogów leci na mistrzostwa świata. Kierczyńska, Domińczak i Sagan powalczą w Tajlandii

Oliwer Domińczak w kategorii junior 54 kg, Martyna Kierczyńska w kategorii U-23 do 57 kg oraz Patryk Sagan w kategorii senior do 63,5 kg. Ta trójka zawodników Legionu Głogów zmierzy się ze światową elitą muaythai podczas mistrzostw świata organizowanych w Tajlandii. Towarzyszyć im będzie trener Maciej Domińczak, który oprócz tego, że prowadzi Legion Głogów, to jest również trenerem w kadrze narodowej. Do Tajlandii jedzie więc w podwójnej roli.

Właśnie trwają ostatnie przygotowania do wyjazdu. W czwartek legioniści wylecą z Warszawy do Austrii, a stamtąd to Tajlandii, gdzie już od poniedziałku rozpoczną się mistrzowskie zmagania.