Łączy pracę górnika z pasją do biegania i rolą młodego męża i ojca

Emil Matejczuk od 2010 roku pracuje w ZG Polkowice-Sieroszowice, na szybie św. Jakuba. Jest tam mechanikiem.

- Zawsze chciałem pracować w kopalni. Już po gimnazjum, gdy wybierałem szkołę, to mój wybór padł na technikum górnicze w Lubinie. Uznałem to po prostu za perspektywiczny zawód w naszym regionie, żebym nie musiał wyjeżdżać za chlebem za granicę, tak jak wielu innych - opowiada Emil Matejczuk.

Mimo upływu blisko 10 lat, głogowianin wciąż pamięta swój pierwszy kontakt z podziemiami zagłębia miedziowego.

- Pierwszy zjazd to była bardziej fascynacja niż strach. Człowiek inaczej to sobie wyobrażał. Myślałem, że to będzie trochę bardziej jak jaskinie. Tymczasem to jest bardziej podziemne miasto. Dobrze oświetlone, jeżdżą pojazdy, autobusy - opowiada.

Praca górnika jest niebezpieczna, choć pan Emil ma to szczęście, że podczas jego zmiany nie doszło jeszcze do żadnego tąpnięcia. Choć i bez tego trzeba mieć oczy dookoła głowy. Pracując jako mechanik przy dużych maszynach, musi cały czas uważać.