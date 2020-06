Kwielice: Remont drogi powiatowej dobiega końca. ZDJĘCIA

Remontowany odcinek biegnie od wjazdu do Kwielic od strony Grębocic, do wyjazdu na Obiszów, niedaleko kościoła pw. św. Michała Archanioła. Choć to droga powiatowa, położenie nowego asfaltu finansowane jest z budżetu gminy.

To już kolejna droga powiatowa odnawiana dzięki środkom od grębocickiego samorządu. Gmina wykonała też drogi w Żabicach oraz w Dużej Wólce. Remonty obejmują też drogę w Retkowie oraz okolicach Grodowca. W sumie gmina przekazała na remonty powiatowych dróg 2 miliony złotych.

Prace w Kwielicach zbliżają się już do końca.