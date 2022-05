„Kwiaty we włosach” to tytuł Festiwalu Sztuki Fryzjerskiej „Fryz-Art” w głogowskim ZSTiO

„Kwiaty we włosach” to tytuł Festiwalu Sztuki Fryzjerskiej „Fryz-Art” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie Do rywalizacji stanęło 11 zespołów uczniowskich kształcących się w zawodzie fryzjerskim. Ich zadaniem było przygotować w godzinę lekcyjną najlepszą, najciekawszą ślubną fryzurę modelki i wpleść w nią żywe kwiaty.