Kwiaty przy pomniku Górników Polskiej Miedzi w Polkowicach z okazji Barbórki 2021

W sobotę, 4 grudnia w południe Rynek w Polkowicach wypełniły górnicze mundury. Delegacje kopalń, związków zawodowych, stowarzyszeń emerytów górniczych oraz kombatantów stanu wojennego, wraz z przedstawicielami samorządów gminnego i powiatowego pokłoniły się górniczemu etosowi w dniu jego święta.

– Dziś, w dniu wspomnienia świętej Barbary, składamy wszystkim górnikom nasze podziękowania i życzenia. Ten trud górniczy bardzo mocno przekłada się na rozwój całego Zagłębia Miedziowego, ale także na rozwój całego regionu i kraju. Zawdzięczamy górnikom, oprócz dobra niematerialnego jakie niesie ze sobą ich obecność, także to dobro materialne, które wpływa na rozwój całej naszej gminy. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni całej braci górniczej. W tym szczególnym dniu życzymy jej opieki świętej Barbary, górniczego szczęścia i wszystkiego, co dobre – powiedział po uroczystości burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.