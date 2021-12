Kwiaty przy pamiątkowej tablicy na Zakładzie Karnym w Głogowie, gdzie w Stanie Wojennym przetrzymywano internowanych

Samorządowcy i mieszkańcy Głogowa złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą na murze Zakładu Karnego w Głogowie. W tym miejscu 40 lat temu izolowani byli działacze ówczesnej opozycji. Wśród internowanych był m.in. aktywny działacz NSZZ Solidarność, Andrzej Kosmalski, który był też inicjatorem umieszczenia w 2007 na murze ZK pamiątkowej tablicy. Wśród osób, które zjawiły się dziś z kwiatami był jego syn Radosław Kosmalski.

Kilka lat temu tak wspominał wydarzenia sprzed lat. W 19981 roku miał 7 lat.:

– W nocy z soboty na niedzielę z 12 na 13 grudnia do naszego mieszkania przyszło kilku mężczyzn po cywilnemu. Zapukali, nie wyważali drzwi. Ojciec chyba się tego spodziewał, bo jakoś nie był tym specjalnie zaskoczony. Był wówczas przecież jednym z czołowych działaczy Solidarności. Pamiętam rozmowę mamy i ojca z tymi mężczyznami, którzy mówili, że zabierają go tylko na chwilę. Mama zdawała sobie sprawę, że ta chwila może być dłuższa i dała ojcu jeszcze jakieś pieniądze. Rano, 13 grudnia ukryła mnie u znajomych naszej rodziny, a sama pojechała do swojego zakładu, czyli do głogowskiej huty, gdzie rozpoczął się okupacyjny strajk, który trwał do 18 grudnia. Święta Bożego Narodzenia spędziliśmy razem z mamą. Chyba nawet wyjechaliśmy do rodziny. Mama też była bardzo aktywnym działaczem Solidarności i była przesłuchiwana między innymi przez nieżyjącego już funkcjonariusza SB Jana Kasprzaka. Straszył ją, że zabiorą mnie do domu dziecka. Zresztą, jak po wprowadzeniu stanu wojennego mama odwiozła mnie do znajomych, i tam pojawił się esbek po cywilnemu i chciał mnie zabrać. Powiedział, że mama przysłała i że ma dziecko zabrać. Nie zostałem wydany, bo umowa była taka, że tylko matka może mnie odebrać.

Nie pamiętam, by w domu był płacz, bo matka mnie chroniła i łagodziła takie sytuacje. Na przykład, nigdy nie mówiła, że ojciec siedzi w więzieniu, tylko że jest w półsanatorium. Jak ojca zabrali 13 grudnia to gdzie jest i co się z nim dzieje, dowiedzieliśmy się dopiero w połowie stycznia. Okazało się, że najpierw trafił do Legnicy, potem był internowany w Głogowie a następnie przewieziono go do ciężkiego więzienia w Grodkowie. Wyszedł po 11 miesiącach. Bardzo schudł, stracił zęby i już nigdy nie odzyskał zdrowia.