Kwiaty i znicze przy głogowskim pomniku Sybiraków w 82. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na wschód

Dziś, 10 lutego, w samo południe, przy pomniku Sybiraków na cmentarzu przy ul. Legnickiej uczczono 82. rocznicę wywózki Polaków. Pierwsza masowa akcja miała miejsce w noc z 9 na 10 lutego 1940 roku. Na zsyłkę wywieziono wówczas w sumie ok. 140 tys. osób.

Organizatorem krótkiej uroczystości była Głogowska Edukacja Kresowa.

- Sowieci zaczęli wówczas masową deportację na nieludzką ziemię Sybiru, gdzie dworcem kolejowym był zaśnieżony step Kazachstanu lub tajga. Stalinowska polityka dążyła do wyniszczenia polskiej inteligencji wojskowej kadry zawodowej służb mundurowych, właścicieli ziemskich i dawnych osadników wojskowych - mówił Jerzy Pilecki z GEK. - To nasz polski obowiązek pochylić się w zadumie i oddać część ofiarom represji stalinowskich – Do Polski pozwolono im wrócić w 1946 roku. Ale 1948 i 1950 wywieziono jeszcze około pięćdziesięciu tysięcy Polaków. Słowa mojego taty Stanisława mam zawsze w tyle głowy: Synu, pamiętaj! Wagony na bocznicy czekają