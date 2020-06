Kto strzela do kotów w Bytniku? Mieszkańcy boją się o swoich pupili. Sprawę bada policja

Koty zaczęły ginąć już jakiś czas temu. Nie każdy jednak zwracał na to uwagę, bo jak wiadomo, na wsi czasem bywa tak, że kot po prostu nie wróci. Ale to stawało się coraz częstsze. Niektóre koty też, wyraźnie cierpiały. Tak było z Alwinem, należącym do Elżbiety Przybylskiej. Starszemu kocurowi wyraźnie coś dolegało w przednią łapkę.

- Po zabraniu go do weterynarza, okazało się, że w jego ciele znajduje się śrut po postrzałach, gdy o tym usłyszałam byłam bardzo zbulwersowana i wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Przed rokiem zaginęła moja kotka, a drugiego czerwca roczny kocurek. Niestety poszukiwania nie odniosły pozytywnego rezultatu. Słyszałam od sąsiadów, że ich koty również giną - mówi mieszkanka Bytnika, która obecnie walczy o to, aby jej ukochany kocur przeżył.