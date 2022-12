Kto nie powinien jeść maku? Przy tych dolegliwościach należy unikać makowca, kutii oraz łazanek z makiem. Sprawdź, czy też musisz uważać

Kto nie powinien jeść maku? Te osoby muszą unikać makowca i kutii

Mimo dobroczynnych właściwości tych drobnych niebieskich ziarenek nie wszyscy mogą bezpiecznie po niego sięgać. W galerii podpowiadamy, kto powinien go unikać.

Czy mak jest zdrowy? Właściwości odżywcze maku

Mak niebieski to niewielkie ziarenka pochodzące z jednorocznej rośliny, należącej do gatunku makowatych. Często uznawany jest za trudny do wyplenienia chwast. Pierwotnym miejscem występowania maku niebieskiego była Azja, jednak jego uprawa z powodzeniem przyjęła się w Europie, a jego największym producentem są Czechy. Mak można kupić w różnej formie: ziaren niezmielonych lub mielonych, a także w puszce z dodatkiem rodzynek i mleka.

Ziarna maku są bardzo kaloryczne, ponieważ w 100 g zawierają aż 524 kcal. Dodatkowo taka sama porcja stanowi źródło 23,7 g białka, 4,2 g węglowodanów oraz ogromnej ilości tłuszczu – 42, 9 g, jednak tylko 5,5 g stanowią nasycone kwasy tłuszczowe, natomiast reszta to niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Warto również wspomnieć, że suche ziarna maku niebieskiego stanowią również źródło błonnika pokarmowego, a porcja 100 g zawiera aż 20,5 g tego składnika.