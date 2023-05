Książka prezesa OSP Kłobuczyn nominowana do nagrody SILESIANA 2023

Książka pod tytułem „Na straży pamięci. 800 lat wsi Clobusco 1222 – Kłobuczyn 2022” została nominowana do nagrody Silesiana 2023. Publikacja autorstwa Jana Michalskiego, prezesa miejscowej OSP ukazała się w ubiegłym roku, gdy Kłobuczyn obchodził swoje 800-lecie. (Relacja ze święta poniżej)

Na łamach książki jest m.in. kalendarium wsi i parafii od 1222 roku do roku 1947, okoliczności powstania i jej fundacji, przeczytamy historię Kanoników Regularnych Reguły Św. Augustyna, którzy od wieków związani są z Kłobuczynem. Jan Michalski gromadził informacje o swojej wsi od wielu lat.

- Na stronach możemy przeczytać również historię Sióstr Zakonnych Zgromadzenia Św. Elżbiety, które miały siedzibę w Kłobuczynie od 1900 roku. Zawarto tam wiele informacji o parafii i księżach, którzy służyli w parafii w dawnym Klopschen na czele z opatem Augustianów z Żagania Szymonem Tadeuszem Rihl. Jednak Kłobuczyn to nie tylko budynek kościoła, księża i zakonnice, ale również zwyczajni ludzie, których wspomnienia przetłumaczono i opublikowano. Na kartach znajdziemy też fragmenty dotyczące II wojny światowej, wspomnienia z przejścia frontu przez wieś, czy poczty dyliżansowej i budowy trasy kolei żelaznej z Głogowa do Żagania oraz jej infrastruktury. Publikacja zawiera również zbiór fotografii Mikołaja Harbuza od 1946 roku z Archiwum Społecznego wsi Kłobuczyn, które zostały udostępnione do digitalizacji przez mieszkańców wsi – napisał w notatce Jan Michalski.