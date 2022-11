Kryminalni z Leszna zatrzymali 36-latka z okolic Głogowa. Miał ponad 2,5 kg różnych narkotyków. Wpadła też jego konkubina

Do zatrzymania doszło 23 listopada br. na terenie rodzinnych ogródków działkowych w powiecie głogowskim. 36-latek miał narkotyki zarówno przy sobie, ale też w aucie oraz miejscu zamieszkania. Była to marihuana, metamfetamina oraz amfetamina o łącznej wadze ponad 2,5kg.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu w Lesznie. W międzyczasie podczas przeszukań pomieszczeń zamieszkałych przez 36-latka funkcjonariusze znaleźli gotówkę w kwocie około 10 tysięcy złotych oraz przedmioty kolekcjonerskie.

- Były to między innymi albumy z monetami i znaczkami filatelistycznymi, sztućce, medale i książeczki wojskowe. Ponieważ zatrzymany nie potrafił wyjaśnić pochodzenia zabezpieczonych przedmiotów, można przypuszczać, że pochodzą z przestępstwa. Policja będzie teraz wyjaśniała do kogo mogły należeć - informuje Monika Żymełka z KPP w Lesznie. - Podejrzany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.