Krótkie święta i powrót do gry. Jak święta spędza trener SPS-u Chrobry Głogów?

Dla siatkarskiej ekipy SPS-u Chrobry Głogów świąteczno-noworoczne wolne zaczęło dosyć późno. 22 grudnia grali jeszcze mecz pucharowy i dopiero po nim mogli odprężyć się w rodzinnym gronie. Choć niezbyt długo.

- Już 27 grudnia widzimy się z powrotem na treningach. Trenujemy do 31, potem chwila odpoczynku i już 2 stycznia wznawiamy trening, bo już trzy dni później mamy zaplanowaną kolejną kolejkę - mówi Dominik Walenciej, trener siatkarzy z Głogowa.

Sam trener święta spędzi poza Głogowem. W Wigilię wyjeżdżają do rodziny jego narzeczonej - Weroniki, pierwszego dnia świąt zaś do rodziny pana Dominika w Drawsku Pomorskim. Chcą, aby ich dwuletni synek Antoś mógł na żywo spotkać się z dziadkami. Dzień później wracają już do Głogowa.