Krótki wyjazd z Głogowa do Krakowa. Ile będzie nas kosztować i co warto zobaczyć?

Na potrzeby materiału założymy, że do Krakowa jedziemy trzyosobową rodziną 2+1. Ile będzie nas kosztować pociąg, noclegi oraz wejściówki na różne atrakcje Krakowa warte zobaczenia? Zakładamy również, że jest to wycieczka dwudniowa - przykładowo na weekend. Zobaczcie jak i za ile można zorganizować ciekawą wyprawę z Głogowa do Krakowa.

Pociąg z Głogowa do Krakowa - ile zapłacimy?

Z Głogowa do Krakowa bez problemu dojedziemy bez przesiadek. Z naszego miasta jeździ kilka bezpośrednich połączeń do dawnej stolicy Polski. Jeśli nie uda nam się złapać promocyjnej ceny, które w niektóre dni pojawiają się na mniej obłożonych kursach Intercity, to za dwie osoby dorosłe i dziecko zapłacimy średnio od 190 do 197 złotych (cena zależy od godziny i dnia). Warto jednak zaznaczyć, że rezerwując je wcześniej i jadąc z rodziną można w niektórych przypadkach skorzystać z opcji „taniej z bliskimi", która zmniejsza cenę o 30 procent.