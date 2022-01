Kradł dębowe deski w Szlichtyngowej. Wpadł w ręce policji

Kradzież na terenie powiatu wschowskiego miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Policję poinformowano o niej 28 grudnia.

– Z relacji zgłaszającego wynikało, że nieznany sprawca włamał się do budynku gospodarczego i ukradł składowane tam deski dębowe. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że sprawca wszedł przez otwór w dachu. Zgłaszającemu ciężko było wskazać konkretną datę z uwagi na to, że do tego budynku nie wchodził codziennie. Zawężono czas działania sprawcy na okres Świąt Bożego Narodzenia – mówi Maja Piwowarska z KPP Wschowa.

Kryminalni po przeanalizowaniu drogi dojścia do budynku i możliwości wyniesienia i transportu desek dębowych trafili na trop 29 - latka. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, zabezpieczone ślady wskazywały na to, że to właśnie ten mężczyzna odpowiedzialny jest za włamanie i kradzież desek.