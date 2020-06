Kotla: Absolutorium dla wójta Horbatowskiego. ZDJĘCIA

Część gminy Kotla jest pozbawiona komunikacji autobusowej. Wójt prosi Intertrans PKS o przywrócenie połączeń

Do kilku miejscowości w gminie Kotla nie dojeżdża żaden autobus. Mieszkańcy mają wielki problem z dojazdem do lekarza czy sklepu i czują się wykluczeni transportowo. Wójt gminy Łukasz Horbatowski w piśmie do przewozowej spółki prosi o wznowienie kursów.