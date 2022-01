Koszykarki BC Polkowice wygrały w Orenburgu. Awans do 1/8 EuroCup 3000 km od domu

Europejskie rozgrywki na szczycie kobiecej koszykówki w tym sezonie idą polkowiczankom bardzo dobrze. Pomarańczowe właśnie awansowały do 1/8 finału EuroCupu. Zapewniła im to wygrana 87 do 68 z Nadezhdą. Rozegrany blisko 3000 km od domu mecz nie mógł skończyć się lepiej.

– Na parkiecie w Orenburgu od początku starcia widoczna była przewaga gości. Zawodniczki BC Polkowice grały agresywnie, z większą energią i zaangażowaniem dyktowały warunki gry. Gospodynie prowadzenia nie objęły ani na moment. Nadezhda miała problem z kreowaniem akcji. Polkowiczanki przewidywały większość ruchów rywalek. Po profesorsku na parkiecie w Rosji grała Artemis Spanou. Greczynka zdobyła 21 punktów i dorzuciła 12 zbiórek. Była najlepiej punktującą tego starcia. Po dwóch kwartach Pomarańczowe prowadziły 46:29 – relacjonuje spotkanie w Rosji biuro prasowe klubu.