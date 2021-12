Koszykarki BC Polkowice pokonały mistrzynie Polski z Arki Gdynia. ZDJĘCIA

Do tego spotkania Pomarańczowe nie podchodziły z pozycji faworyta. W końcu mierzyły się z mistrzyniami Polski. I zdecydowanie nie miały łatwej przeprawy. Niemniej jednak polkowiczanki nie odpuszczały i skrupulatnie zdobywały punkty. Nie podciął im skrzydeł fakt, że przez pierwsze dwie kwarty przegrywały. W drugiej połowie spotkania sytuacja się odmieniła.

– Był to jeden z lepszych meczów w sezonie i gratulacje dla dziewczyn. Plan, który nakreśliliśmy przed meczem zafunkcjonował. Może nie w 100%, ale w 90%. Zdołaliśmy zatrzymać zespół z Gdyni na 59 punktach i 20 w drugiej połowie, co jest bardzo dobrym wynikiem pracy naszej obrony. Wiedzieliśmy, że będziemy atakować obronę strefową i mecz będzie pełen wzlotów i upadków. Zdołaliśmy przezwyciężyć nasze słabości i to jest dla nas bardzo budujące – mówił po spotkaniu trener Karol Kowalewski.