Koszykarki BC Polkowice o krok od półfinałów ligi. Powalczą o mistrzowski tytuł?

Przewaga polkowiczanek nad CTL Zagłębiem Sosnowiec była widoczna w tym spotkaniu. Pomarańczowe wygrały mecz 117:81, tym samym pokonując Zagłębie po raz drugi. To niemal ostatni krok przed półfinałami. Wystarczy jeszcze jedna wygrana nad CTL.

Mecz zaczął się jednak od skutecznej gry sosnowiczanek, które nieco zaskoczyły obronę BC. W ekipie gości zdecydowany prym wiodła Jessica January, która zdobyła 27 punktów i dołożyła 10 zbiórek. Polkowiczanki jednak szybko złapały swój rytm i zaczęły układać grę po swojemu. Najpierw odrobiły straty, a potem zaczęły budować przewagę.

Przez całą połowę polkowiczanki budowały przewagę, a po zmianie połów niewiele się zmieniło. Dała Alicja Grabska, dla której był to jeden z lepszych meczów w sezonie. Przed ostatnią kwartą polkowiczanki prowadziły 89:60, a ostatecznie wygrały 117:81.

– W pierwszej połowie drużyna z Sosnowca postawiła trudne warunki. Rywalki grały na bardzo dobrej skuteczności. Nie było to dla nas łatwe spotkanie. Popełniłyśmy kilka głupich błędów w obronie. Cieszy nas jednak to, że zrobiłyśmy krok do przodu i jesteśmy bliżej półfinału. Odrobiłyśmy lekcję z wczoraj i ten mecz wyglądał lepiej w naszym wykonaniu. Nie możemy doczekać się wyjazdu do Sosnowca – mówiła po meczu Alicja Grabska.