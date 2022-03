Koszykarki BC Polkowice na prowadzeniu w półfinałach ligi

Po dwóch udanych spotkaniach zawodniczki BC Polkowice są już tylko o krok od tegorocznego finału Basket Ligi Kobiet. Na swoim parkiecie Pomarańczowe dwukrotnie pokonały Eneę Gorzów. Najpierw BC Polkowice wygrało 88:67, a następnie 82:48, Tym samym już tylko jedna wygrana dzieli Pomarańczowe od startu w finale.

A jeśli tak się stanie, to będą w nim walczyć albo z Pszczółką Polski Cukier albo z Arką Gdynia, przy czym w tamtejszym dwumeczu to Pszczółka jest na prowadzeniu.

Trzecie spotkanie półfinałów polkowiczanki rozegrają już na wyjeździe. 2 kwietnia zmierzą się z Eneą w Gorzowie. Czy do awansu wystarczy im tylko to spotkanie? Przekonamy się już wkrótce.

Dwa poprzednie spotkania, choć wygrane przez Polkowice, nie były równe. Mówił o tym po drugim meczu trtener Karol Kowalewski.

– Na pewno ten mecz był trochę inny niż wczoraj. Dla wszystkich to pierwsze spotkanie było zdecydowanie lepsze, dla kibiców także. Dzisiejszy mecz był trochę „szarpany” po obu stronach. Zauważyliśmy, że w zespole z Gorzowa Wielkopolskiego brakuje Borislavy Hristovej. Robiliśmy wszystko, żeby przyspieszyć grę, aby zmęczyć wąską rotację rywali. Cieszy nas defensywa i to, że mogliśmy dzisiaj podzielić minuty i mamy przed sobą tydzień pracy, aby przygotować się do kolejnego meczu. W Gorzowie Wielkopolskim nigdy nie gra się łatwo, więc musimy być gotowi na walkę – mówił szkoleniowiec BC Polkowice.