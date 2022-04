Koszykarki BC Polkowice mistrzyniami Polski! „Złotka" z Polkowic nie mają sobie równych

Po dwóch udanych dla polkowiczanek spotkaniach na własnym terenie, przyszła pora na finałowe spotkania w Lublinie. Wystarczyło tylko jedno, abyśmy poznali tegoroczne mistrzynie Polski w koszykówce. Złote medale zawiesiły na szyjach zawodniczki z Polkowic, pokonując Pszczółkę Polski Cukier Lublin.

Spotkanie było pełne emocji, a jego wyniki długo nie był pewny. Po dwóch kwartach polkowiczanki prowadziły zaledwie dwoma punktami 41:39.

W drugiej części spotkania przyjezdnym zaczęło być coraz trudniej, a gospodynie postawiły mocne warunki. Trzecią kwartę wygrały lublinianki, a w czwartej wyszły na prowadzenie. Jeszcze 4 minuty przed końcem meczu to gospodynie miały przewagę.

W końcówce emocje zaczęły sięgać zenitu, a oba zespoły walczyły co sił. Choć na kilka minut przed końcem BC Polkowice wróciło na prowadzenie, to wciąż jego zawodniczki czuły na karku oddech lublinianek. Ostatecznie jednak kolejne udany rzuty zbudowały przewagę, którą polkowiczanki utrzymały do ostatniej sekundy.