Koszykarki BC Polkowice idą w górę. Kolejna wygrana dla Pomarańczowych. ZDJĘCIA

Polkowiczanki mogą ten mecz zaliczyć do udanych. Zawodniczki z naszego regionu pokonały Pszczółkę Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin w 18. kolejce Energa Basket Ligi Kobiet. Zdobyły 79 punktów, tracąc przy tym 68. Górą były pierwszej i drugiej kwarcie. Koszykarki z Lublina wygrały trzecią i czwartą, ale różnica punktów na korzyść Pomarańczowych nie stopniała do końca.

– Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Bardzo ciężki okres za nami. Rozegraliśmy wiele wyczerpujących meczów na wysokim poziomie. Wygraliśmy Suzuki Puchar Polski Kobiet. Z Bydgoszczy pojechaliśmy od razu do Walencji. Nie mieliśmy ani jednego normalnego treningu przed meczem z Lublinem, więc delikatne obawy co to tego jak się zaprezentujemy były. Pierwsza połowa pokazała jak wielki potencjał drzemie w naszym zespole. Druga połowa to trochę wynik braku koncentracji z naszej strony. Teraz mamy chwilę czasu na to, żeby odpocząć i zbierać siły na najważniejszą część sezonu – mówił po meczu trener Karol Kowalewski.