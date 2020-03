Koronawirus we Wschowie? Cały szpital poddano dezynfekcji. Wstrzymano przyjęcia, pacjenci zabezpieczeni

To wszystko z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jak informuje rzecznik szpitala Marta Pióro, o tym co dalej, decyzja zapadnie dziś po godzinie 15, gdy znane będą wyniki testów. Rzecznik nie ujawnia czy podejrzenie dotyczy pacjenta czy pracownika szpitala. Wiadomo natomiast, że to 63-letnia kobieta, która jest już na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze.

- Pacjenci są zabezpieczeni - dodaje rzeczniczka.

Tymczasem burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, w specjalnym komunikacie ogłasza, że informacja o zakażeniu koronawirusem mieszkańca tej gminy jest jeszcze niepotwierdzona.

„Służby Wojewody Lubuskiego informują, że oczekiwane są wyniki badań 5 osób z terenu województwa lubuskiego.

Dzisiaj ukaże się kolejny komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowych osób zakażonych koronawirusem na terenie kraju.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że aktualnie nie mamy potwierdzonych informacji o osobach zakażonych z terenu naszej gminy. Proszę o śledzenie oficjalnych komunikatów Wojewody Lubuskiego oraz Ministerstwa Zdrowia.” - czytamy w komunikacie.