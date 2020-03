Koronawirus. W Głogowie odwołują imprezy. Nie będzie meczy niższych lig. AKTUALIZACJA

Wiadomo już, że w naszym mieście nie odbędzie się piknik historyczny związany z rocznicą zakończenia walk o Głogów. Planowany był on na początek kwietnia.

– W środę w ratuszu zwołany jest sztab kryzysowy, podczas którego będą podejmowane dalsze decyzje związane z koronawirusem – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z głogowskiego ratusza.

AKTUALIZACJA godz. 16 - Nie będzie spotkań niższych lig

Jak informuje nas klub Chrobry Głogów, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w trosce o bezpieczeństwo postanowił odwołać wszystkie prowadzone przez siebie rozgrywki do 28 marca. Do tego czasu żadne oficjalne mecze, które prowadzi wojewódzki związek, nie dojdą do skutku.