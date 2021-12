Konserwatorka zabytków odwiedziła pałac w Sławie. Razem z właścicielem i burmistrzem miasta oceniali stan obiektu

Spotkanie miało na celu ustalenie stanu obiektu i ustalenie przyszłego zakresu prac remontowych, które mają przywrócić temu miejscu dawny blask. Dotyczy to nie tylko samego pałacu, ale też parku, nad którym konserwator zabytków także ma pieczę.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jaka ostatecznie działalność będzie tak prowadzona. Ze strony właścicieli jest jednak zapewnienie, że obiekt będzie dostępny zarówno mieszkańcom jak i turystom.

Do tej pory zabezpieczono dach, by woda nie zalewała pomieszczeń, a także uszczelniono ogrodzenie całej działki.