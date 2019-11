Koniec sądowego procesu Drozd kontra Radomski. Co z wyrokiem?

Po blisko roku, sąd zadecydował o zamknięciu przewodu sądowego dotyczącego zniesławienia byłej posłanki Ewy Drozd przez radnego powiatowego Andrzeja Radomskiego. Trwa przygotowanie do ogłoszenia wyroku. Poznamy go 5 grudnia. Przypomnijmy, że Ewa Drozd żąda od Andrzeja Radomskiego przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych na cele charytatywne, za obraźliwe wpisy w internecie, które miały zostać umieszczone z jego konta facebookowego. Andrzej Radomski tłumaczył, że wpisy nie zostały dodane przez niego, a inną osobę, która podszyła się pod niego.

Ewa Drozd rozważa również złożenie kolejnego pozwu, w sprawie innych wpisów, które pojawiły się w sieci.

Przypomnijmy. Ewa Drozd oskarża go o zniesławienie, do którego miało dojść w 2017 roku. W listopadzie w internecie zaczęły się pojawiać artykuły o tym, jak nie będący jeszcze wtedy radnym Radomski miał obrazić w sieci nauczyciela, który poprowadził lekcje WOS-u w koszulce z napisem „Konstytucja”. Andrzej Radomski miał wdawać się też w polemikę z komentującymi te teksty. Jedną z takich osób była właśnie Ewa Drozd, która poczuła się urażona przez niektóre wpisy głogowianina. Jak już pisaliśmy, sam Radomski twierdził, że to nie on jest autorem wpisów.