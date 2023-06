Koniec przygody w III lidze. Rezerwy Chrobrego spadają

Choć Chrobry II Głogów ma przed sobą jeszcze dwa spotkania w ramach rozgrywek sezonu 2022/2023, to już teraz wiadomo, że zespół stracił matematyczne szanse na utrzymanie się w 3. Lidze. Głogowianie zajmują ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Żeby się utrzymać rezerwy musiałyby wskoczyć z 18. na 14. miejsce, a to stało się już niemożliwe. Samo przegonienie będącej na 15. Polonii Nysa to już rzecz niewykonalna, bo ta ma 32 punkty. Szanse na utrzymanie mają jeszcze teoretycznie rezerwy Miedzi Legnica. Pewne jest już, że wraz z Chrobrym spadnie Odra Wodzisław Śląski.

Utratę szans na utrzymanie przypieczętował remis w meczu z rezerwami Górnika Zabrze, który Chrobry II rozegrał ostatnio na wyjeździe. Otwarcie meczu dało nadzieję na przedłużenie walki o utrzymanie w lidze, bo głogowianie objęli prowadzenie w 1. minucie po bramce Tomasza Wojciechowskiego. W 33. minucie spotkania Bartek Szafera musiał jednak wyciągać piłkę z bramki po strzale Patryka Pytlewskiego. Stan 1:1 utrzymał się już do końca tego spotkania. Oba zespoły podzieliły się więc punktami, co odebrało Chrobremu wszelkie szanse.