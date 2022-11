Końcówka rundy jesiennej w Głogowie. Chrobry zagra przedostatni mecz z Puszczą

Przedostatnia kolejka rundy jesiennej Fortuna 1. Ligi dla Chrobrego przypadnie na niedzielę - 6 listopada. Na własnym stadionie Pomarańczowo-Czarni zmierzą się wtedy z Puszczą Niepołomice. Dla głogowian będzie to trudny test, bo przy Wita Stwosza podejmować będą lidera tabeli. Po 16. kolejkach Puszcza ma swoim koncie 33 punkty oraz 10 wygranych, 3 remisy i 3 przegrane.

W tym czasie Chrobry zgromadził na swoim koncie 27 punktów, 8 wygranych, 3 remisy i 5 przegranych spotkań. Głogowianie zajmują obecnie 5. miejsce w tabeli. W tej jest jednak dosyć ciasno i każde wahanie przy zdobywaniu punktów może wiązać się z dużymi przetasowaniami.

Choć głogowianie nie są tu na pozycji faworyta, to jednak w starcia z drużynami z samej góry tabeli do tej pory Pomarańczowo-Czarni zaskakiwali. Czy tak będzie i tym razem? Przekonamy się 6 listopada o godz. 15. Wtedy to na głogowskim stadionie rozpocznie się mecz.