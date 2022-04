Koncertowo w Grębocicach - na majówkę Enej, na dożynkach Sławomir

Majówka w gminie Grębocice szykuje się bardzo atrakcyjnie. 3 maja, oprócz sportowych zmagań i występów lokalnych artystów, będzie też muzyczna gwiazda wieczoru. Święto zakończy koncert zespołu Enej.

Dzień konstytucji 3 maja rozpocznie Bieg o Puchar Wójta Gminy Grębocice. To już 7. edycja tej imprezy, a jej współorganizatorem jest Jerzy Górski.

Jako pierwsze na trasę pobiegną dzieci (o godz. 10.40). Główny bieg na 5 kilometrów planowany jest na godz. 12. Trwają zapisy online, a koszt udziału to 50 złotych. W dniu zawodów, jeśli będą jeszcze miejsca, opłata wzrasta do 55 zł. Warto zaznaczyć, że połowa dochodów trafi do Fundacji Hospicjum Głogowskie.