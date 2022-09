Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach ma nową zastępcę komendanta. Zmiany są też w innych jednostkach policji

W miniony piątek (23.09), nadkom. Julia Kurek, została mianowana na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach. Funkcjonariuszka dotychczas pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Nominację na nowe stanowisko odebrała z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego.

Ślubowanie nowych policjantów

Podczas tej uroczystości miało również miejsce inne wydarzenie, a mianowicie odebranie aktów ślubowania przez 61 nowo przyjętych policjantów i policjantek garnizonu dolnośląskiego, a wśród nich nowej funkcjonariuszki polkowickiej Policji.

Uroczystość odbyła się na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza. Szeregi dolnośląskiej policji zdecydowało się zasilić 61 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 13 kobiet.

Wydarzenie to połączone zostało z wręczenie rozkazów personalnych z okazji zmian na wybranych stanowiskach kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji garnizonu dolnośląskiego.

Akty ślubowania oraz rozkazy personalne policjantkom i policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski.

Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.