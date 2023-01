Koło Grodźca Małego wycięto dorodne dęby. Jeden z nich miał w obwodzie ponad trzy metry

Drzewa zniknęły niedawno, bo ślady po wycince są jeszcze świeże. Największy pień dębu znajduje się blisko drogi, przy rowie. Wystaje na kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. Zmierzyliśmy obwód tego, co zostało z drzewa i wszystko wskazuje na to, że musiało być ono potężne, bo pniak ma ok. 4 metrów. Kilka dni temu zauważyła go mieszkanka Grodźca Małego.

- Chce mi się płakać... - przyznaje Małgorzata Fidzińska. - To było duże, piękne, zdrowe drzewo. Powinno być chlubą gminy, wręcz pomnikiem przyrody, a zostało wycięte. Według mnie miało najmniej 150 lat… Co ciekawe, pnie po dębach przykryto gałęziami. Chyba po to, by nie rzucały się za bardzo ludziom w oczy.

Czytaj też: