Kolejni żołnierze WOT z Dolnego Śląska złożyli przysięgę. Zdjęcia

Kolejna grupa żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyła przysięgę. W niedzielę, 17 lipca uroczyste ślubowanie złożyło 140 ochotników, którzy postanowili 16 wolnych, wakacyjnych dni przeznaczyć na podstawowe szkolenie na poligonie.

Swoją służbę w wojsku rozpoczęli 2 lipca. Założyli mundur, otrzymali broń i zostali skierowani na poligon. Tam poznawali zasady prowadzenia działań bojowych, a także uczyli się udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz wielu innych elementów taktycznych.

- Wasze szkolenie i służba przypadły na czas szczególny. Czas ,gdy fundamenty porządku międzynarodowego w Europie zostały zakwestionowane przez militarną agresję Rosji na sąsiednią Ukrainę - napisał do dolnośląskich Terytorialsów premier Rządu RP. Mateusz Morawiecki pogratulował żołnierzom decyzji o wstąpieniu do wojska i podziękował im za to zobowiązanie, którego celem jest obrona granic Rzeczpospolitej.