Kolejne punkty dla SPS-u Chrobry Głogów. Królewscy pokonali Visłę Bydgoszcz

Królewscy podjęli na swoim parkiecie gości z Bydgoszczy. Zawodnicy prowadzeni przez trenera Dominika Walencieja oraz ich rywale zgotowali kibicom ciekawe widowisko. Emocji nie brakowało, o czym świadczy wynik 3:2 dla głogowian.

Pierwszy set należał do gości, którzy wygrali go do 23. W drugim górą byli głogowianie, pokonując przyjezdnych do 19. Role znów odwróciły się w trzecim secie, kiedy to Visła wygrała do 18. Czwarty set znów należał do SPS-u, który wygrał go do 21. I tym samym o losach całego meczu decydował tie-break, który zakończył się po myśli królewskich. Chrobry wygrał go do 10 i tym samym zwyciężył w całym spotkaniu 3:2. I to ku ogromnej radości kibiców, którzy tego dnia byli świadkami takiej karuzeli emocji. Zaraz po końcowym sygnale miłośnicy głogowskiej siatkówki mogli rozpocząć świętowanie.