Kolejne nowe nazwiska w Chrobrym. Do ekipy dołącza trener bramkarzy i pomocnik

Kolejnym, nowym zawodnikiem Chrobrego Głogów został 30-letni Sebastian Steblecki, grający głównie jako środkowy pomocnik. Z głogowskim klubem związał się rocznym kontraktem z opcją automatycznego przedłużenia do dwóch lat.

– Przez ostatnie sezony Sebastian Steblecki należał do GKS-u Tychy, w barwach którego regularnie występował na pierwszoligowych boiskach w czterech ostatnich edycjach rozgrywek. Doświadczenie na tym poziomie wzmocnił dodatkowo przebiegiem wcześniejszej kariery, bo zanim przeszedł do GKS-u, w rundzie wiosennej sezonu 2017/18 rozegrał 13 ligowych spotkań dla Chojniczanki Chojnice. Jeszcze wcześniej, w sezonie 2012/13, przy 28 rozegranych meczach dla Cracovii miał swój wkład w awans drużyny do Ekstraklasy – informuje biuro prasowe Chrobrego.