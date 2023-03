Kolejne nielegalne automaty. Policja i celnicy wkroczyli do lokalu w Głogowie

To już kolejna taka akcja w ostatnich miesiącach. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z KPP w Głogowie wkroczyli do jednego z lokali na terenie miasta wraz z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego. Podczas wspólnej kontroli odnaleźli trzy nielegalne maszyny hazardowe.

– W wyniku przeprowadzonego na miejscu eksperymentu procesowego na urządzeniach udowodniono, że służą one do prowadzenia na nich gier hazardowych. W związku z powyższym zostały one zabezpieczone przez Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy Oddział w Legnicy, który w tej sprawie będzie prowadził postępowanie – mówi Natalia Szymańska z KPP w Głogowie.

Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnych gier hazardowych grozi do trzech lat pozbawienia wolności oraz wysokie kary finansowe.

