Kolejne gniazdo sokołów w KGHM. Ptaki zadomowiły się w Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowicach. I są aż cztery młode!

- To wyjątkowa sytuacja, że kolejna para sokołów znalazła dom w oddziale ZWR. Najwyraźniej monolityczny wysoki budynek okazał się doskonałym miejscem do odchowania piskląt. Panująca wokół cisza, spokój, brak ludzi w oknach i na balkonach jak to ma miejsce w klasycznym wieżowcu oraz dostępność pokarmu zadecydowały o zadomowieniu się tutaj sokołów - mówi Dariusz Matijczak, główny specjalista ds. gospodarki leśnej w Hucie Miedzi Głogów.