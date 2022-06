Kolejne baraże Chrobrego Głogów. Rezerwy powalczą o trzecią ligę

Już teraz wiadomo, że Chrobry II Głogów zapewnił sobie zwycięstwo w 4. Lidze Dolnośląskiej - grupie zachodniej. Po pokonaniu 1:0 Sparty Grębocice głogowianie zbudowali wystarczającą przewagę, by już teraz być pewnymi swojego miejsca w tabeli.

Zwycięstwo w meczu ze Spartą dał głogowianom gol Olafa Zygmunta, który zdobył bramkę z rzutu rożnego. Wynik 1:0 zapewnił głogowianom wygraną w grupie na kolejkę przed końcem rozgrywek. Po ich zakończeniu na głogowian czeka barażowy dwumecz.

– To pierwsze takie osiągnięcie w historii klubu i jednej z jego czołowych drużyn. Kwalifikuje ono Pomarańczowo-Czarnych do udziału w dwumeczu barażowym o awans do 3. Ligi. Rywalem Chrobrego będzie Lechia Dzierżoniów, która mając kilkanaście punktów przewagi również szybciej zapewniła sobie zwycięstwo w grupie wschodniej 4. Ligi – informuje biuro prasowe Chrobrego Głogów.