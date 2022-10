Kolejna „szóstka", czyli silny wstrząs w kopalni Rudna

Dziś, 17 października, około godziny 11. 30 doszło do silnego wstrząsu w Zakładach Górniczych Rudna. W rejonie zagrożenia nie było górników.

Jak przekazały służby prasowe KGHM, był to samoistny ruch górotworu o sile tzw. szóstki. Doszło do niego w ZG Rudna, w rejonie GG-3, na oddziale G-24.

Przypomnijmy, że zaledwie w sobotę, 14 października wieczorem, także w ZG Rudna, też odnotowano wstrząs o identycznej sile. W ostatnich tygodniach to kolejne takie zdarzenie w KGHM.