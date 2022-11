Kolejki do specjalistów na NFZ w Głogowie. Zobacz ile trzeba czekać na wizytę Kacper Chudzik

Operacje jaskry Znacznie poprawiła się w Głogowie dostępność do operacji jaskry. Jeszcze kilka lat temu termin oczekiwania wynosił właśnie kilka lat. Dziś na taką operację w naszym mieście czeka się niecały miesiąc. Najbliższe terminy w Vita-Medzie są 29 listopada 2022. poznyakov/123RF Zobacz galerię (9 zdjęć)

Kolejki do lekarzy specjalistów to, niestety, codzienność dla wielu z nas. Sprawdzamy do jakich lekarzy w Głogowie trzeba czekać najdłużej, a do kogo dostaniemy się niemal od razu.