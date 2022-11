Kolejki do specjalistów na NFZ w Głogowie. Najdłużej czeka się na kardiologa Kacper Chudzik

Ile poczekamy na wizytę u alergologa? Tutaj na szczęście terminy nie są aż tak odległe. Na wizytę u alergologa w Głogowie trzeba czekać nieco ponad miesiąc. W Uni-Medzie przy ul. Sienkiewicza lekarz przyjmie już od 12 grudnia 2022. W poradni serce przy ul. Kościuszki musimy zaś poczekać do 21 grudnia. istockphoto.com/NanoStockk Zobacz galerię (9 zdjęć)

Kolejki do lekarzy specjalistów to, niestety, codzienność dla wielu z nas. Sprawdzamy do jakich lekarzy w Głogowie trzeba czekać najdłużej, a do kogo dostaniemy się niemal od razu.