Kolejki do specjalistów na NFZ w Głogowie. Ile trzeba czekać na wizytę u lekarza? Do kardiologa nawet dwa lata

Kolejki do ortopedów - to rzecz niezmienna Sporo trzeba też czekać, aby wybrać sie na fundusz do ortopedy. Najszybciej przyjmowani są pacjenci w MCZ przy ul. Sportowej, gdzie najbliższy termin to 22 listopada 2022. W Hipokratesie przy ul. Sikorskiego wolne terminy zaczynają się od 30 grudnia 2022. W przyszłym roku dostaniemy się zaś do poradni przy głogowskim szpitalu (ul. Kościuszki). Tutaj wolne terminy to już kwestia 4 maja 2023 roku. Podobnie jak w przypadku neurologów, tutaj również sytuacji nie poprawiła mniejsza liczba praktykujących lekarzy. Po śmierci m.in. doktora Kucharskiego, wielu jego pacjentów musiało szukać pomocy u innych lekarzy.

