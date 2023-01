Kolęda 2023 w głogowskich parafiach. Zobacz plan wizyty duszpasterskiej na czas od 2 do 9 stycznia

Plan kolęd w Głogowie w 2023 roku W głogowskich parafiach rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie, czyli kolęda. Duszpasterze przypominają, że wiąże się ona przede wszystkim z błogosławieństwem, które duszpasterz przynosi do naszych domostw.

Jak się przygotować do kolędy

Na stoliku nie powinno zabraknąć krzyża, świeczek, kropidła, wody święconej, a także zeszytów do katechizacji uczących się członków rodzin. Jeśli nie mamy w domu święconej wody należy nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą poinformować kapłana, że to zwykła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosławieństwem osób i mieszkania. Bardzo często też kapłani noszą ze sobą podręczne kropidło.

