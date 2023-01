Kolęda 2023 w Głogowie. Plan kolędy w parafiach - drugi tydzień stycznia (9 -15.01)

W głogowskich parafiach trwają odwiedziny duszpasterskie, czyli kolęda. Duszpasterze przypominają, że wiąże się ona przede wszystkim z błogosławieństwem, które duszpasterz przynosi do naszych domostw.

Jak się przygotować do kolędy

Co powinniśmy mieć gdy ksiądz przychodzi po kolędzie?

Stół nakryty białym obrusem

Krzyż i świece

Naczynie ze święconą wodą oraz kropidło

Jeśli nie mamy w domu święconej wody należy nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą poinformować kapłana, że to zwykła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosławieństwem osób i mieszkania. Bardzo często też kapłani noszą ze sobą podręczne kropidło.

Zwyczajem jest też, że na stole obok krzyża kładzie się Biblię, a jeśli w domu mieszkają dzieci, także zeszyty do religii.