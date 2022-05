Kolarze TC Chrobry Scott Głogów z sukcesami na majówkowych wyścigach

Kolarze z głogowskiego klubu brali udział w kilku wyścigach organizowanych w czasie ostatniej majówki. Były to zarówno imprezy krajowe jak i międzynarodowe.

Świetnie pokazał się Piotr Gogol, który wygrał kryterium uliczne w Cieplicach. Z kolei Patryk Gieracki wygrał w kategorii Elita wyścig w Chrząstowicach.

To jednak nie wszystko, bo w dniach od 29 kwietnia do 3 maja rozgrywany był na terenie Węgier, Słowacji i Polski jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich dla kategorii Młodzieżowiec – Carpathian Couriers Race in memory of Wacław Felczak UCI 2.2.

Drużyna z Głogowa prowadzona przez Bolesława Bałda wystąpiła tam w składzie – Damian Bieniek, Piotr Mierzyński, Antoni Olszar, Szymon Łapsa i Łukasz Skoczylas.

W drużynowej klasyfikacji generalnej TC Chrobry Scott był najlepszą polską ekipą. Ogólnie zajął 4. miejsce na 22 ekipy narodowe i kontynentalne.