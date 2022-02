Klub Konesera Kryminału w Głogowie zaprasza na spotkanie w lutym

„Pod kluczem" autorstwa Ruth Ware została uznana przez „Książki. Magazyn do Czytania” za jeden z najlepszych kryminałów 2020 r. Będzie ona motywem kolejnego spotkania Klubu Konesera Kryminału w Głogowie.

O czym jest książka?

Rowan zatrudnia się jako niania u państwa Elincourt. Na początku nie posiada się ze szczęścia. Będzie mieszkać w pięknej, wiktoriańskiej posiadłości, opiekować się trójka uroczych dzieci. Z czasem coraz więcej rzeczy zaczyna ją jednak niepokoić. Dlaczego poprzednie nianie zrezygnowały z pracy? Co to za odgłosy słychać w domu nocą? Dlaczego jedna z córeczek Elicourtów tak bardzo chce się jej pozbyć? Pytań jest coraz więcej, ale Rowan tak bardzo chciałaby się stać częścią tej wydawałyby się idealnej rodzin, mieszkającej w idealnym domu, że ignoruje znaki ostrzegawcze. Aż dochodzi do tragedii.